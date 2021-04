Domanda in crescita e materie prime più care: alle stelle i prezzi delle bici

Delocalizzazione addio

Sono molte le aziende che hanno deciso di rilocalizzare la produzione in Italia. Tra queste c’è Vittoria, l’azienda bergamasca specializzata nella produzione dei pneumatici per bici. Bianchi, storico produttore delle bici celesti, ha di recente comunicato di aver intrapreso un investimento di oltre 30 milioni di euro con l'obiettivo di arrivare a un impianto di produzione di 1.500 biciclette al giorno e di consolidare la sede italiana, attualmente a Treviglio, come un fulcro produttivo anche di parti in carbonio, ruote e manubri, riportando in Italia anche questa produzione molto specializzata.

Riportare in Italia la produzione di telai e componenti oltre che una necessità per scongiurare i problemi di approvvigionamento, potrebbe essere una risorsa, come auspicato da Ancma: «Quanto sta succedendo apre a nuove sfide e a prospettive di sviluppo della produzione di componentistica direttamente sul suolo nazionale, dove si concentrano know-how e capacità produttive».

Un orizzonte questo che, secondo i produttori di biciclette, ha bisogno di un sostegno sussidiario da parte del Governo, «con un intervento deciso sul costo del lavoro e con un supporto agli investimenti di un settore che è in fase di ulteriore crescita e che può creare ancora occupazione e valore per il Sistema Paese».

Oltre a Bianchi sono tante le eccellenze del “made in Italy” che beneficerebbero di un ricollocamento della filiera produttiva in Italia. Difficilmente i prezzi si abbasseranno, ma almeno si potrebbe riportare in Italia il grosso di una produzione che fino a trent’anni fa era interamente localizzata.