Domanda interna da incentivare, redditi più alti priorità nazionale

Il più evidente è il basso livello dei redditi da lavoro e la disuguaglianza nella loro distribuzione. La disuguaglianza di redditi, misurata attraverso l’indice di Gini (che va da 0, perfetta eguaglianza, a 100, massima disuguaglianza), è in Italia 35,9, più del Regno Unito (34,8), della Germania (31,9) e della Francia (31,6). La disuguaglianza di reddito non è un tema solamente legato alla sfera etica e sociale: ha delle ricadute pervasive su tutto il tessuto economico. Il reddito familiare medio in Italia si aggira attorno a 30mila euro, e per la metà delle famiglie è inferiore a 25mila euro. Gli stipendi dei nostri insegnanti, poliziotti, medici, infermieri, operai, impiegati, dirigenti, sono tra i più bassi in Europa.

A oggi, metà delle famiglie (12,85 milioni di nuclei familiari) ha una possibilità di spesa limitata – e ulteriormente ridotta dalla condizione di crisi e di incertezza che porta a ridurre tutti gli acquisti non indispensabili. Per dare un esempio, a marzo 2020 il calo nelle immatricolazioni di autoveicoli, rispetto a marzo 2019, è stato pari a 85,4 per cento. Nessun altro Paese europeo ha registrato una contrazione simile.

La strada per la ripresa non può non basarsi sul sostegno alla domanda interna. In assenza di essa, non solo non ci saranno riprese nel breve periodo, ma nel medio le imprese che per reggere la mareggiata si sono indebitate, anche incentivate dalle misure governative, non avranno uno sbocco commerciale. Se non c’è nessuno a cui vendere, a un certo punto si chiude, con in aggiunta uno stock di debiti che, se non ripagati, dovranno essere onorati dalle garanzie statali con ulteriore aggravio sulle finanze pubbliche.

In questa direzione le misure attualmente in discussione rappresentano un primo passo, timido e parziale, ma sicuramente positivo. Un reddito di emergenza per le fasce più deboli e più impattate dalla crisi non è assistenzialismo: è l’unica strada per non far sprofondare il Paese in una depressione molto più lunga della “semplice” emergenza sanitaria. Occorre però ripensare in modo sistemico e integrato le politiche di sostegno ai redditi delle famiglie, lasciando perdere alcuni dei provvedimenti bandiera del recente passato come Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Che senso ha avere dei Navigator pagati per cercare ad alcuni un lavoro che non c’è?

Nel 2008 l’uscita dalla crisi è passata inevitabilmente attraverso il “sentiero stretto” rappresentato dall’austerità. Oggi il sentiero stretto non può non passare da riforme sistemiche: un adeguamento dei redditi da lavoro, una forte incentivazione agli imprenditori a investire (anche con ampio uso della leva fiscale), una forte lotta al nero e alle frodi (spingendo ad esempio sull’acceleratore dei pagamenti digitali e della trasparenza), forti investimenti in ricerca e sviluppo e educazione, una significativa semplificazione burocratica e amministrativa del Paese basata sul rilancio del merito e della competenza.