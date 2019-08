Domande e Risposte

Quale l’andamento del debito finanziario netto?

Il debito netto al 30/6/2019 è 841,1 milioni. Il rapporto tra debito netto ed Ebitda è 2,23 volte (2,46 volte a fine 2018). Per la fine del 2020 il gruppo si dice in linea, riguardo al “Net debt to Ebitda”, con il target di 1,75 volte (che equivale a 2,2 volte secondo i covenant in vigore fino alla fine del 2018). Quest’ultimo risultato, è l’indicazione di Amplifon, è realizzato anche, e soprattutto, grazie all’attesa di crescita del Mol.