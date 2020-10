Domande e Risposte

Cos’è la crittografia a doppia chiave?

La firma digitale viene generata grazie ad una coppia di chiavi digitali asimmetriche, attribuite in maniera univoca ad un soggetto. La chiave privata è conosciuta solo dal titolare ed è usata per generare la firma digitale da apporre al documento. È questo il metodo che viene definito crittografia a doppia chiave: in questo modo si garantisce la piena sicurezza. La chiave pubblica, infatti, non serve a ricostruire quella privata.

Cos’è la firma digitale remota?

Si tratta della firma digitale generata usando strumenti di autenticazione (in genere: uno user id, una password e una one time password) che consentono la generazione della propria firma su un dispositivo custodito da remoto dal proprio certificatore.