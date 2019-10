Domande & risposte

Qual è l’attività di SeSa?

SeSa, senza considerare il Corporate, divide l’attività in 2 aree. Una è la distribuzione a valore aggiunto (Vad). La società è intermediario tra due attori dell’It: il produttore di tecnologia (vendor) e il rivenditore della stessa (ad esempio catene di negozi). Un’attività complessa che richiede servizi particolari (ad esempio consulenza tecnica). La seconda è il Sofwtare system integration. Cioè, in linea di massima, prodotti e servizi utili a creare soluzioni informatiche ad hoc per il cliente.

I crediti commerciali e le rimanenze, nel primo trimestre del 2019-2020, sono aumentati. Un problema?

SeSa risponde negativamente. È l’effetto della crescita aziendale. Ciò detto la società sottolinea che il rapporto medio tra Capitale commerciale circolante netto e ricavi nel 2018-2019 era all’8%, in calo rispetto al 9,4% di un anno prima. Lo stesso indicatore, poi, nell’ultimo trimestre, è sceso al 6,7% rispetto al 9,2% di dodici mesi prima. Quindi su questo fronte non è visto alcun problema.