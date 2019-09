Domande & risposte

L’introduzione della Mifid1, secondo diversi esperti, comporta la pressione dei margini per le società del risparmio. Compresa Azimut. Un problema?

Il gruppo, sottolineando che la maggiore trasparenza è positiva, risponde negativamente. Il costo di gestione, viene spiegato, è inserito nella sua performance netta che, anche grazie alla gestione in house degli asset, è superiore a quella dell’industria. E questo è ciò che interessa al cliente. Ciò detto il gruppo si dice pronto ad affrontare l’eventuale pressione sui margini commissionali con prodotti, e diversificazione degli asset, che continuino a garantire rendimento in mercati volatili e con tassi a zero.