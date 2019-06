Domande & Risposte

Quale l’andamento dell’incubatore IoT Breed Reply?

Il gruppo sottolinea che tutti i 35 milioni a disposizione sono stati investiti in diverse start up. In particolare una di queste è arrivata ad una sua fase di maturità, tanto che Cisco ha annunciato l’intenzione di acquisirla. Si tratta di Sentryo. Un’azienda che realizza soluzioni tecnologiche per imprese di diversi settori (dall’energia fino ai trasporti) finalizzate, tra le altre cose, a garantire la resistenza delle loro reti e la difesa delle medesime dai cyber attacchi. L’operazione, secondo quanto indicato da Cisco, dovrebbe chiudersi entro la fine del primo trimestre dell’anno fiscale 2019-2020 del gruppo hi-tech. Vale a dire prima del 29 ottobre prossimo. Ciò detto Reply sottolinea il buon andamento dell’incubatore che, nella più recente contabilizzazione delle sue partecipazioni, ha visto queste ultime rivalutate complessivamente di circa 8 milioni.