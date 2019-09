Domande & Risposte

Le proteste ad Hong Kong, al di là del prioritario tema dei diritti civili, inducono la preoccupazione che poss sussistere un problema per il business di Moncler...

La società in primis auspica una pacifica soluzione della questione. Poi ricorda che si tratta di una situazione generale che coinvolge tutte le società presenti nell'ex colonia britannica. Ciò detto Moncler, sottolineando che c'è nessun rischio per la struttura finanziaria del gruppo, afferma che ad oggi non sussiste alcun mutamento di strategia nell'area. La società d'altro canto, al fine di amministrare al meglio la situazione, prevede gli interventi necessari sul fronte dei costi variabili e quasi fissi. Oltre che sulla gestione del magazzino.



Quali i Capex previsti nel 2019?

Nel 2019 gli investimenti in capitale fisso dovrebbero assestarsi intorno a 120 milioni.