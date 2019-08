Domande & Risposte

2' di lettura

Come funziona la cedolare sugli affitti commerciali?

Al pari della cedolare “abitativa”, sostituisce l’Irpef sui canoni, le addizionali Irpef (comunale e regionale) e le imposte di registro e di bollo su registrazioni, proroghe e risoluzioni contrattuali.

Chi può scegliere questo regime fiscale?

I locatori persone fisiche, per i canoni relativi a contratti di locazione di negozi stipulati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019. Dato che la legge parla di «stipula» è ammesso anche, per esempio, un contratto siglato il 10 dicembre 2019 con decorrenza 1° febbraio 2020. Le Entrate con l’interpello 297/2019 ammettono anche i contratti per i quali nel 2019 si verifica la proroga.

I locatori impresa possono optare per la cedolare?

No. Deve trattarsi di persone fisiche che agiscano al di fuori di un’attività d’impresa, arte o professione.

Quando va fatta l’opzione?

Al momento di registrazione del contratto, in modalità cartacea o telematica (con il nuovo modello RLI online dal 19 marzo scorso). L’opzione vale per tutta la durata del contratto fino a revoca. Alla luce dell’interpello 297/2019, la cedolare può essere scelta anche al momento della proroga.

A quali locali si applica?

Immobili di superficie non superiore a 600 metri quadrati e accatastati in categoria C/1, che comprende i negozi, ma anche altri locali come ristoranti, bar e pasticcerie.