Domande & risposte

L’internazionalizzazione del business è una delle strategie di crescita di Banca Generali. Dopo le operazioni in Svizzera si guarda altri Paesi?

La società risponde che la Svizzera resta il progetto principale oltreconfine. In quel mercato Banca Generali vuole esportare il modello di “private banking” già sperimentato in Italia. Per adesso l’istituto parte dal Ticino e in seguito vuole espandersi al resto del Paese. Ciò detto, a medio termine, si ragiona anche in funzione della Brexit. Così, seppure allo stato attuale c’è nulla di concreto, nel radar c’è il Lussemburgo. In quel mercato la società è già presente e potrebbe maggiormente rafforzare la sua presenza.