Domande& Risposte

Il gruppo Cembre ha sempre sfruttato le operazioni straordinarie per sostenere la crescita. La strategia prosegue?

L'azienda risponde positivamente. I mercati dove, seppure allo stato attuale ci sia nulla di concreto, il gruppo guarda con maggiore attenzione per l'eventuale shopping sono: la Germania, gli Stati Uniti e la Cina. In generale l'obiettivo è cercare realtà con cui sia possibile concretizzare sinergie o di carattere industriale o commerciale (ad esempio, acquisendo prodotti che mancano nel portafoglio di Cembre).

Quali sono i Capex previsti nel 2019?

L'azienda indica che, per l'anno in corso, gli investimenti capitalizzati dovrebbero aggirarsi intorno ai 12 milioni. Si tratta di esborsi finalizzati, tra le altre cose, a proseguire la spinta dell'automazione delle linee produttive.