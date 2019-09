Domande & risposte

Quali sono i Capex previsti nel 2019?

La società stima, nel 2019, circa 12 milioni di investimenti in capitale fisso. Un valore

in linea con la media storica del gruppo

Nel settore dei servizi per il “Credit management” si prevede in Italia una fase di consolidamento. Tinexta vuole essere della partita?

La società risponde negativamente. Il gruppo sottolinea che non c’è interesse, rispetto a quest’area di business, né per eventuali cessioni di asset né per l’eventuale partecipazione al risiko di settore

Di là dalle sorti di un nuovo Governo gli esperti sottolineano il perdurare del rischio del rialzo dei tassi di mercato in Italia. Un problema per la struttura finanziaria di Tinexta?