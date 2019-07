Domande & risposte

1' di lettura

Qual è l’andamento previsto per la Posizione finanziaria netta della multinazionale tascabile nel 2019?

L’indebitamento finanziario netto alla fine del 31 dicembre 2018 era di 71,3 milioni, cioè in rialzo rispetto ai 65,1 milioni di un anno prima. Il rapporto “Net debt to Ebitda adijusted”, dal canto suo, sempre alla fine del 2018 è rimasto inalterato a 1,42 volte. Il rosso della Posizione finanziaria netta adijusted, al 31 marzo 2019, si è assestato a 84,3 milioni. Le stime di Sit, al netto eventi straordinari, sono per l’indebitamento finanziario netto a fine 2019 un po’ maggiore rispetto alla fine 2018. Una dinamica, è la spiegazione, dovuta da un lato ai maggiori Capex finalizzati alla crescita; e, dall’altro, all’effetto meramente contabile dell’applicazione dell’Ifr16 (la cui adozione è iniziata nel 2019). A fronte di ciò il “Net debt to Ebitda adijusted” dovrebbe assestarsi intorno al valore di 1,6 volte. Un livello che la società considera di assoluta tranquillità.