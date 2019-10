Domande & Risposte

Quali le strategie di Brembo in Sud America dopo la cessazione dell'attività in Argentina?

Il gruppo sottolinea che, dopo la cessazione dell'attività in Argentina, rimane focalizzato sul mercato brasiliano e non guarda ad altri Paesi dell'area.

In quali settori sono investiti i Capex del 2019?

L'azienda stima per il 2019 circa 200 milioni di Capex. Questi, di là dagli esborsi per la manutenzione ordinaria, sono indirizzati sull'ultimazione dell'ampliamento della fonderia in Messico. Poi per l'allargamento dello stabilimento in Polonia e il nuovo impianto per le pinze in Cina. Infine c'è l'impegno sulla “Carbon factory” a Curno appannaggio dei settori corse sia di vetture che moto.

Cambia il peso delle diverse applicazioni sui ricavi nel medio periodo?

Il gruppo risponde negativamente. In linea di massima potrà assistersi all'ulteriore incremento dell'incidenza del settore autovetture.