Domande & risposte

Quali sono i settori in cui è investito BB Biotech?

Il fondo chiuso, si legge nella relazione sui nove mesi del 2019, ha completato in ampia parte il ribilanciamento del portafoglio verso aziende a media e piccola capitalizzazione. Ciò detto, al 30 settembre scorso, la diversificazione settoriale è la seguente: il mondo delle malattie orfane pesa per il 39,1% mentre quello dell’oncologia incide per il 24,5%. Sul terzo gradino del podio si trovano, invece, le Malattie neurologiche (19,1%). A seguire ci sono i Disturbi metabolici (7,6%) e le Malattie cardiovascolari (6,2%). Infine l’1% è appannaggio del “settore” delle infezioni. Altri comparti valgono il 2,5%.

Quale la diversificazione sulle diverse capitalizzazioni?

Le società oltre i 30 miliardi di market cap, al 30 settembre 2019, pesano per l’11%. Quelle tra 5 e 30 miliardi il 50,8%, mentre i titoli tra 1 e 5 miliardi sono il 28,6% del portafoglio.

Il rimanente è appannaggio delle capitalizzazioni inferiori al miliardo.