Fisco, al via il 730 precompilato: dalle aliquote Irpef ai bonus, tutte le novità

Quasi 10 miliardi di bonus in più

Dopo la flessione per i lockdown da Covid, nel 2022 hanno toccato il massimo anche gli oneri detraibili al 19%, che comprendono – tra l’altro – le spese mediche, gli interessi sui mutui e le spese universitarie e funebri. Tutte voci che il Fisco va a precaricare.

Per la campagna 2023, infatti, sono stati trasmessi alle Entrate 1,3 miliardi di dati, di cui oltre un miliardo riferiti alle spese sanitarie. Quest’anno i contribuenti troveranno in dichiarazione anche le informazioni sui corsi post-diploma presso gli istituti musicali (Afam), le spese per i canoni di locazione e quelle di intermediazione per l’acquisto della prima casa, che non c’erano nel 2022. Ci sarà poi la prima rata del nuovo bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche: l’importo – al pari di quello per gli altri bonus edilizi – resterà nel foglio informativo se il bonifico è stato comunicato al Fisco da una banca (10,9 milioni i dati inviati nel 2023), mentre sarà inserito nel modello se è stato trasmesso dall’amministratore di condominio (5,2 milioni di dati).

Modelli accettati e modificati

I contribuenti che trasmettono il 730 con il fai-da-te sono passati da 1,4 milioni nel 2015 a 4 milioni l’anno scorso. Il 23,6% ha accettato il modello così com’era; gli altri hanno fatto modifiche o integrazioni.

«Tra i dati precompilati riscontriamo numerosi errori, anche se con tendenza al miglioramento negli anni», commenta Andrea Ferrari, presidente Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti). «Il meccanismo – prosegue – mette il contribuente di fronte a una scelta: accettare l’operato della Pa, anche se magari sbagliato, o correggerlo esponendosi a una censura». I commercialisti, dice Ferrari, «agiscono a monte dell’adempimento, con un’attività di consulenza e non di compilazione, perciò la vera semplificazione sarebbe per noi aver voce nello sviluppo delle norme, ad esempio partecipando al processo di riforma fiscale ora in partenza».

Il balzo dei 730 tramite i Caf

Tra il 2014 e il 2022, insieme agli invii fai-da-te, è cresciuto il numero dei 730 inviati tramite Caf e professionisti (da 17,7 a 19 milioni), a discapito degli altri tipi di dichiarazione.