Domani arriva la manovra, cantiere ancora aperto. Meloni: non ci sono risorse da sperperare

Una manovra al momento che gira tra 23 e 25 miliardi, forse qualcosa di più, di cui più delle metà ipotecati per confermare il taglio del cuneo e, la novità, ridurre da 4 a 3 gli scaglioni Irpef. A poche ore dal varo in Consiglio dei ministri la legge di Bilancio è ancora un cantiere più che mai aperto, anche se lo spettro degli interventi è contenuto. I pilastri, lo ha ribadito in ogni occasione Giorgia Meloni, oltre a lavoro e redditi bassi sono le famiglie, la sanità e le imprese.

«Concentrare le risorse nelle cose importanti»

Le risorse, d’altronde, restano «poche», anche se l’entità della manovra di giorno in giorno cambia. E le coperture sono ancora non del tutto definite, così come il dettaglio delle misure che in parte saranno spalmate in provvedimenti collegati, come nel caso delle pensioni. Un tasto su cui continua a battere Forza Italia, per ottenere un nuovo aumento delle minime. Non è tempo di «sperperare», il messaggio inviato dalla presidente del Consiglio al Villaggio della Coldiretti: «Questo palco mi ricorda qualcosa», dice riferendosi alla sua prima uscita pubblica fresca di vittoria elettorale, allora «ha portato bene». Ma oggi, ammette, «la situazione è complessa» - tra venti di guerra, debito alle stelle e aumento dei tassi di interesse - quindi bisogna «concentrare le risorse nelle cose importanti».

Cuneo e Irpef

Le tasse prima di tutto. Lunedì arriverà il primo assaggio della delega fiscale, con l’accorpamento dei primi due scaglioni «in modo da avere una sola aliquota del 23% fino a 28mila euro», ha confermato il viceministro Maurizio Leo, che porterà in Cdm anche sconti fiscali per le imprese che investono o assumono, oltre all’introduzione della global minimum tax con cui il governo conta di coprire parte della manovra. Cuneo e Irpef valgono i circa 15 miliardi di extradeficit, poi vanno reperiti i 3 miliardi per la sanità e i 5 miliardi per il rinnovo dei contratti pubblici annunciati ai sindacati. Si arriva a circa 23 miliardi cui vanno aggiunte le spese indifferibili e qualche intervento minore (come i 115 milioni che annuncia Fi per palestre e piscine). La tassa sulle multinazionali dovrebbe portare 2-3 miliardi.

Fronte coperture

Poi c’è la spending review. I ministeri devono portare a Giancarlo Giorgetti le loro proposte per arrivare a 2 miliardi e chi non lo farà, spiegano al Mef, subirà tagli lineari del 5%. Perché a quella cifra bisogna per forza arrivare. Altre risorse si dovrebbero recuperare dai giochi, dall’anticipo della gara del Lotto alla revisione della tassazione per l’online. Sempre sul tavolo anche la soglia oltre la quale finiscono le detrazioni, ora fissata a 120mila euro di reddito che potrebbero diventare 100mila euro.

Pensioni e famiglia

Anche le misure per la famiglia che pure rappresentano un caposaldo della manovra. Dopo l’aumento forfettario per i nuclei con 4 figli dello scorso anno «nella prossima ci saranno sicuramente aiuti di sostegno anche a famiglie con 3 figli» dice la ministra della Famiglia Eugenia Roccella, senza entrare in particolari. Salvo spiegare che le risorse saranno quelle dell’assegno unico «non totalmente utilizzate». Se l’indicizzazione delle pensioni dovrebbe rimanere com’è, stando ai resoconti degli incontri con le parti sociali, le pensioni potrebbero comunque portare qualche risparmio attraverso l’allungamento della finestra tra il raggiungimento dei requisiti e il pagamento degli assegni per chi va per anzianità. Quota 103 dovrebbe essere prorogata mentre per la sostituzione di Opzione donna con l’Ape donna si dovrà probabilmente aspettare un ddl collegato. E c’è l’impegno “spasmodico” di Fi, spiega Antonio Tajani, per «adeguare sempre di più» gli assegni minimi.