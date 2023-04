Domani, cambio alla direzione: via Stefano Feltri, al suo posto Emiliano Fittipaldi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cambio della guardia alla guida di Domani, il quotidiano edito de Carlo De Benedetti. Il Consiglio di amministrazione di Editoriale Domani ha nominato come nuovo direttore l’attuale vice Emiliano Fittipaldi, che subentrerà al posto di Stefano Feltri. Feltri era al timone del quotidiano dal suo lancio, nel maggio del 2020. «L’Editore e il Consiglio di Amministrazione - si legge in una nota - ringraziano Stefano Feltri per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni e augurano al nuovo direttore di affrontare con passione l’importante sfida che lo attende». L’Editore, prosegue il testo, «ha deciso di sostenere il giornale con nuovi importanti investimenti in ambito digitale al fine di consolidare il ruolo che Domani si è conquistato nell’ambito del panorama informativo italiano».

Dalla vicedirezione del Fatto a Domani

Classe 1984, laurea alla Bocconi di Milano, Feltri era approdato alla direzione del nuovo quotidiano di De Benedetti dopo varie esperienze come giornalista economico tra il Foglio, il Riformista e Il Fatto quotidiano, dove era arrivato a ricoprire l’incarico di vice-direttore. Fra il 2019 e il 2020 ha lavorato a Chicago, negli Stati Uniti, dirigendo il portale Pro Market dello Stigler Center: il centro di ricerca guidato dall’economista Luigi Zingales alla University of Chicago - Booth School of Business. Nel maggio dello stesso 2020 l’approdo a Domani, fino alla decisione comunicata il 6 aprile. «Non è mio costume fare polemiche o commenti sui posti in cui ho lavorato, quindi non chiedetemeli», ha scritto Feltri sul suo blog. Fittipaldi, 48 anni, aveva ricoperto finora il ruolo di vice, dopo una carriera nel giornalismo di inchiesta svolta soprattutto nel settimanale L’Espresso.