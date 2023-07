Domani faccia a faccia Meloni-Biden. Dall’intesa con la Cina ai migranti, i temi sul tavolo dello studio ovale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Cina, Africa, Ucraina: saranno questi i temi centrali della due giorni a Washington di Giorgia Meloni, che domani, 27 luglio, incontrerà alla Casa bianca Joe Biden. È un faccia a faccia quello con il presidente degli Stati Uniti a cui la premier italiana ha lavorato fin dal suo arrivo a Palazzo Chigi manifestando il pieno appoggio alla linea atlantista, confermando il totale sostegno alla resistenza dell'Ucraina contro l’invasione russa.

Il primo faccia a faccia al G20 di Bali

Non è la prima volta che Meloni incontra Biden. Il battesimo avvenne durante il G 20 di Bali a novembre dello scorso anno. Poi ci fu un secondo vis a vis in occasione del G7 di Hiroshima. Ma la conversazione più significativa è avvenuta al vertice Nato di Vilnius, il 12 luglio scorso, dopo il quale fu infatti annunciato ufficialmente l’invito alla Casa bianca della presidente del consiglio italiana.

Loading...

Il nodo del Memorandum con la Cina

Sul tavolo dello studio ovale la portata principale però - oltre alla guerra e ai rapporti economici tra Usa e Italia- sarà certamente il memorandum con la Cina sottoscritto dal governo Conte I (M5s-Lega), la Via della seta, che se non verrà disconosciuto dall’esecutivo italiano automaticamente si rinnoverà. Prospettiva quest’ultima che gli Stati Uniti contrastano anche se non hanno mai posto la questione in modo così esplicito.

Gli interessi commerciali con Pechino

Anche perché per l’Italia non è affatto facile sganciarsi dall’intesa con Pechino per le conseguenze sul fronte dei rapporti commerciali. Finora Meloni è stata molto attenta nel misurare le parole anche se da sempre, ancor prima dell’arrivo alla guida del governo, ha manifestato una posizione critica nei confronti di una scelta fatta dalla sola Italia tra tutti i paesi europei compresi Germania e Francia che hanno una collaborazione economica con la Cina più forte della nostra.

L’avvertimento del Global time

Che il tema del rinnovo o meno della Belt road initiative (Bri) sia centrale lo conferma del resto anche “l'avvertimento” più che esplicito arrivato nei giorni scorsi dal Global time, il giornale del partito comunista cinese in lingua inglese, il quale alla vigilia del bilaterale tra Italia e Stati Uniti alla Casa bianca ha invitato il governo italiano a prendere la decisione «senza influenza americana». La premier italiana recentemente ha detto che «Biden non ha mai sollevato la questione direttamente con me». Ma è una risposta che da Pechino viene letta come una conferma alla richiesta statunitense. «Per usare un modo di dire cinese, le parole della leader italiana sono come un cartello con la scritta: qui non ci sono monete d’argento nascoste, messo in un luogo dove è stato seppellito un tesoro» e dunque, sempre secondo il giornale espressione diretta del pensiero della Repubblica guidata da Xi Jinping, sarebbe la prova indiretta che in realtà «qualcosa è stato nascosto». Poi l'avvertimento: «Meloni ha detto più volte che l’Italia può avere eccellenti relazioni con la Cina anche senza far parte del patto strategico in ogni caso l’impatto negativo potenziale è preoccupante in termini di fiducia politica e cooperazione».