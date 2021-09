Martedì 21 l’evento digitale sulla «Scuola del futuro»

1' di lettura

Con il rientro tra i banchi degli studenti di Calabria e Puglia il terzo anno scolastico dell’era Covid ha preso il via in tutta Italia. Sperando che l’obbligo di green pass aiuti a tenere i contagi sotto controllo anche nelle classi, Il Sole 24Ore apre una finestra sull’istruzione che verrà. Con una Guida di 64 pagine in edicola martedì 21 e un evento digitale «La scuola del futuro» – trasmesso in streaming su IlSole24Ore.com sempre martedì 21 a partire dalle 15 - dedicato all’avvio dell’anno scolastico 2021-22, ai nodi che lo hanno caratterizzato e alle occasioni di rilancio offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che destina alla missione Istruzione e Ricerca 30 miliardi di euro.

L’evento digital

Una prima tavola rotonda («La scuola tra i nodi del passato e le sfide del futuro») sarà centrata su Pnrr, edilizia scolastica, reclutamento, formazione e carriera degli insegnanti, mentre un secondo panel («Scuola digitale, priorità e futuro per la didattica») sarà interamente dedicato alla didattica e alle nuove frontiere offerte dalle tecnologie. In chiusura un’intervista esclusiva al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Qui il programma completo.

La nuova sezione

Iniziative che si affiancano alla nuova sezione Scuola del Sole24ore.com (ilsole24ore.com/sez/scuola) che raccoglie l’eredità del quotidiano digitale Scuola24 ed è online da lunedì 13 settembre. Arricchita da un'offerta Premium che consente di ricevere, ogni lunedì alle 17, la Newsletter settimanale Scuola+, pensata per offrire risposte operative sia alle famiglie sia all'utenza professionale.

Per gli abbonati a Scuola+ c’è la possibilità inoltre di scaricare l’ebook della guida ai master.