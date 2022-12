Domani sciopero generale in 11 regioni, a rischio trasporti, scuole e pompe di benzina

Per i trasporti locali stop di 4 ore con orari differenziati

I trasporti locali, invece, avranno uno stop di quattro ore, ma in fasce orarie diverse a seconda delle regioni. In Lombardia l'Azienza trasporti milanesi (Atm) e Linee Autoguidovie non garantiranno il servizio pubblico dalle 18 alle 22. Nel Lazio, Fit-Cisl e Uil Trasporti promuovono l'astensione dal lavoro degli addetti ai trasporti pubblici locali dalle 20 alle 24 (in questa fascia sciopererà tutto il personale Atac di Roma, bus, tram e metro), mentre le linee ferroviarie Metromare e Roma-Viterbo dalle 8.30 alle 12.30. In Emilia-Romagna il personale di Tper di Bologna e Ferrara (bus e corriere) si asterrà dal lavoro dalle 11.30 alle 15.30. In Toscana la sospensione del servizio ferroviario sarà dalla 9 alle 17, con fasce garantite 6-9 e 18-21. Stop di quattro ore anche al servizio di Autolinee Toscane. Anche in Campania i treni sciopereranno dalle 9 alle 18, mentre rimarrà regolare la circolazione del trasporto passeggeri a lunga percorrenza (Interregionali, Intercity e Alta Velocità).



Le ragioni dello sciopero

Con lo sciopero Cgil e Uil chiedono di aumentare i salari detassando gli aumenti dei contratti nazionali, portando la decontribuzione al 5% per i salari fino a 35mila euro per recuperare almeno una mensilità, e introducendo un meccanismo automatico di indicizzazione delle detrazioni all'inflazione (cosiddetto recupero del drenaggio fiscale); di conferire tutele a tutte le forme di lavoro, assegnando ai Ccnl un valore generale, sancendo così anche un salario minimo e diritti normativi universali.

Tra le altre anche la richiesta di eliminare le forme di lavoro precario per un unico contratto di inserimento al lavoro con contenuto formativo; una riforma fiscale che rispetti il principio della progressività; la tassazione degli extraprofitti che generi risorse per un contributo straordinario di solidarietà; la rivalutazione delle pensioni; risorse per il diritto all'istruzione, per la sanità che ha affrontato e sta affrontando gli effetti drammatici della pandemia; di cancellare la Legge Fornero e introdurre l'uscita flessibile dal lavoro a partire dai 62 anni, il riconoscimento della diversa gravosità dei lavori, la pensione di garanzia per i giovani e per chi ha carriere discontinue e ’povere’, il riconoscimento del lavoro di cura, il riconoscimento delle differenze di genere, l'uscita con 41 anni di contributi.