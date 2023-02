Domani stop a bus, metro e treni per sciopero di 24 ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giornata di passione domani, venerdì 17 febbraio, per il trasporto pubblico locale a causa dello sciopero nazionale di 24 ore indetto dall’Unione Sindacale di Base-Lavoro Privato, alla quale seguirà, il 3 marzo, un presidio davanti al ministero dei Trasporti a Roma.

Si tratta di “mobilitazioni che vogliono rivendicare la centralità dei Trasporti Pubblici e del ruolo degli addetti al settore, principali vittime delle privatizzazioni selvagge, dei continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione”, sottolinea il sindacato. Nella maggior parte delle città si fermeranno bus, metro e treni dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20 sino a fine servizio. Il servizio sarà garantito solo nelle fasce che comprendono le ore di punta.

A Roma la protesta interesserà sia Atac che Roma Tpl. Per bus, tram, metropolitane e per la ferrovia Termini-Centocelle saranno possibili interruzione del servizio nelle fasce orarie 8.30-17 e dalle 20 a fine servizio. Possibili ripercussioni anche sul servizio notturno. In Roma Mobilità i servizi al pubblico potranno non essere garantiti.

In Lombardia il servizio ferroviario di Trenord potrà subire cancellazioni e variazioni su alcune linee per l'intera giornata a causa dello dell'agitazione che non coinvolge comunque il suo personale. Cancellazioni e variazioni potrebbero quindi interessare i treni che circolano sulla rete di FerrovieNord, cioè le linee regionali e suburbane che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna e la Brescia-Iseo-Edolo. Lo sciopero potrà causare variazioni anche sul servizio delle linee ’miste’ che transitano su entrambe le reti, FerrovieNord e Rfi. La circolazione dei treni sarà comunque garantita nelle fasce orarie 6-9 e 18-21.

Qui di seguito gli orari dell'astensione nelle principali città:

Torino

Servizio urbano – suburbano- metropolitana e centri di servizi al cliente, dalle 00:01 alle 05:59 – dalle ore 09:01 alle ore 13:59 e dalle 15:01 a fine servizio

Servizio extraurbano e servizio ferroviario sfmA – Venaria-Aereoporto-Ceres dalle ore 08:01 alle ore 13:59 e dalle 15:01 a fine servizio

Servizio Ferroviario sfm1-Rivarolo-Chieri dalle ore 00:01 alle ore 05:59; dalle 09:01 alle 17:59 e dalle 21:01 a fine servizio.

Novara

Ferrovienord spa ramo Milano e ramo Iseo: circolazione Treni dalle 00:01 alle 05:59 - dalle 09:01 alle 17:59 e dalle 21:01 a fine servizio

Brescia

dalle ore 00:01 alle ore 05:59 – dalle09:01 alle 11:29 e dalle 14:31 a fine servizio

Bolzano e provincia

Servizi su gomma, funicolare, funivia e trenino del Renon: dalle 00:01alle ore 05.59, dalle 9.00 alle ore 11.59 e dalle 15.00 a fine turno di servizio;

Personale viaggiante ferroviario astensione dalle 00:01 alle 5.59 - dalle ore 9.00 alle 17.59 e dalle ore 21.00 a fine servizio

Trento

Servizi su gomma, funivia e ferrovie FTM e FTB, dalle 00:01alle ore 5.29 - dalle ore 8.30 alle 15.59 e dalle ore 19.00 a fine turno di servizio

Vicenza

Dalle 00:01 alle 05:29 – dalle 08:30 alle 11:59 e dalle 15:00 a fine servizio

Trieste

Dalle 02:01 alle 05:59 - dalle ore 09:01 alle 12:59 e dalle 16:01 a fine servizio

Gorizia

Dalle 00:01 alle 05:59 – dalle 09:01 alle 11:59 e dalle 15:01 a fine servizio

Bologna e Ferrara

Movimento e biglietterie dalle 08:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a fine servizio;

Servizio scolastico dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 a fine servizio

Modena

servizio urbano dalle 00:01 alle 06.29; dalle ore 08.31 alle ore 11.59; dalle 16.01 a fine servizio;

servizio extra urbano da inizio servizio alle 05.59 e dalle 08.31 alle 12.29 dalle 16.01 a fine servizio

Reggio Emilia

servizio urbano ed extraurbano dalle ore 09.00 alle 13.00; dalle 15.30 a fine servizio.

Piacenza

servizio urbano dalle 00:01 alle 07.00; dalle ore 10.00 alle ore 12.00; dalle 15.00 a fine servizio;

servizio extraurbano dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 15.00 a fine servizio.

Regione Toscana

dalle ore 00:01 alle ore 04:14 - dalle ore 08:15 alle ore alle ore 12:29 e dalle 14:30 a fine servizio

Regione Marche

dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio

Regione Umbria

Servizi ferroviari: dalle 00:01 alle 05:44 - dalle 08:46 alle 11:44 e dalle 14:46 a fine servizio;

Perugia/Spoleto

servizio su gomma dalle 00:01 alle 05:59 – dalle 09:01 alle 11:59 e dalle 15:01 a fine servizio

Terni

dalle 00:01 alle 06:29 – dalle 09:31 alle 12:29 e dalle 15:31 a fine servizio

Regione Campania:

ANM: dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00 (ultima partenza utile 30 minuti prima);

SIPPIC Funicolare: dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00;

ATC Capri: dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00 (ultima partenza utile 30 minuti prima);

EAV Autolinee dalle ore 6.20 alle 8.15 e dalle ore 13.30 alle 17.35

Ferrovia Linee Vesuviane dalle ore 6.18 alle 8.02 e dalle ore 13.18 alle 17.32; Funivia le prime tre ore e le ultime tre ore di esercizio;

EAV Linee Flegree: dalle ore 05.00 alle 8.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30;

EAV Metro Campania Nord-Est (ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli (linea Napoli Giugliano - Aversa) dalle ore 6.00 alle 8.30 e dalle ore 16.30 alle 20.00;

EAV Metro Campania Nord-Est (ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli (linea Napoli/Piedimonte Matese) dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

Napoli (linea Napoli/Benevento) dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00;

AIR Mobilità: dalle ore 6.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00;

AMU: dalle ore 7:00 alle ore 9:00, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 20:00 alle ore 22:00

Basilicata

dalle 00:01 alle ore 05:29 – dalle 08:31 alle 12:29 e dalle 15:31 a fine servizio

Puglia

dalle 00:01 alle ore 05:29 – dalle 08:31 alle 12:29 e dalle 15:31 a fine servizio

Regione Calabria

dalle 00:01 alle ore 04:59 – dalle ore 08:01 alle 17:59 e dalle 21:00 a fine servizio;

nella società SAJ - S.r.l saranno garantiti i servizi minimi dalle 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00.