Domani torna il Luxury Summit del Sole 24 Ore, in diretta streaming

È tutto pronto per l’annuale appuntamento del Sole 24 Ore che fa il punto sul settore dell’alta gamma: il Luxury Summit si terrà giovedì 5 maggio e si potrà seguire, previa registrazione gratuita, in diretta streaming a partire dalle 9.30 (www.ilsole24ore.com/luxury-summit2022). Come ogni anno, il Luxury Summit partirà da dati e analisi degli ultimi mesi e – grazie alla partecipazione di analisti e società di consulenza – delineerà gli scenari del futuro a breve e medio termine. Naturalmente con i contributi di chi ha vissuto e fronteggiato i cambiamenti dell’ultimo anno, gli imprenditori e i presidenti delle associazioni di settore, allo stesso tempo osservatori e protagonisti del mercato del lusso.

I lavori saranno aperti dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e si concentreranno in prima battuta sulle leve strategiche a disposizione del settore lusso per affrontare gli sviluppi futuri: a discuterne saranno Carlo Capasa, presidente della Camera della moda, Cirillo Marcolin, presidente di Confindustria Moda, Matteo Lunelli, presidente di Altagamma, e Sergio Tamborini, presidente di Sistema moda Italia. Le opportunità offerte dal metaverso saranno al centro dell’intervento di Andrea Ruzzi, fashion & luxury lead per l’Europa di Accenture e il summit proseguirà con una serie di interviste a esponenti d’eccellenza del settore: per la moda interverranno Silvio Campara, ceo Golden Goose, e Stefano Rosso, ceo Bvx (gruppo Otb) e fondatore D-Cave.

Riccardo Ferrari, direttore generale Sisley Paris, e Ippolita Rostagno, designer e fondatrice dell’omonimo marchio di gioielleria, converseranno con Nicoletta Polla Mattiot, responsabile dei magazine How to Spend It e 24 Hours. Verrà poi fatto un approfondimento sulle nuove opportunità per il settore lusso connesse ai mercati esteri, tra sviluppi legati all’e-commerce e evoluzioni del settore retail nei mercati emergenti: interverranno Ennio Fontana, direttore generale Roberto Cavalli, e Patrick Chalhoub, ceo di Chalhoub Group. I lavori si concluderanno con un focus sulle nuove scelte dei consumatori, tra digitalizzazione e lusso consapevole, tema che vedrà intervenire Paolo Mariottini, vice president sales South Europe Middle East & Africa di Genesys, Francesco Passone, head of Southern Europe di Klarna, Alessandra Rossi, ceo Luisaviaroma, e Riccardo Sciutto, ceo Sergio Rossi. Main partner dell’evento è Klarna, mentre Accenture e Genesys sono official partner.