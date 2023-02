Domani al via le elezioni regionali in Lombardia e Lazio, incognita voto disgiunto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oltre dodici milioni di elettori sono chiamati alle urne, per rinnovare le amministrazioni di due delle Regioni più importanti d’Italia, il Lazio e la Lombardia. Urne aperte domenica 12 febbraio dalle 7 alle 23 e lunedì 13 dalle 7 alle 15. In entrambi i casi viene eletto presidente della Regione «il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale», senza ballottaggio.

Le sfide in Lombardia e Lazio

Nel Lazio la sfida è tra Alessio D’Amato (centrosinistra e Terzo Polo), Francesco Rocca (centrodestra), Donatella Bianchi (M5s e altre liste di sinistra), Rosa Rinaldi (Unione popolare), e Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano).In Lombardia la partita è tra il presidente uscente Attilio Fontana (centrodestra), che parte favorito, Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e M5s), Letizia Moratti (Terzo Polo) e Mara Ghidorzi (Unione Popolare).

Come si vota

Quattro le possibilità per esprimere il proprio voto: l’elettore può votare solo per il candidato presidente, in tal caso il voto non si estende alla lista o alle liste collegate. Se l’elettore vota solo per la lista il voto si estende anche al candidato presidente ad essa collegato. L' elettore può votare per una lista e per un candidato presidente collegato alla lista stessa. Oppure per una lista e per un candidato presidente non collegato alla lista stessa. Si tratta del cosiddetto voto disgiunto ideato per “costringere” i partiti a scegliere un candidato presidente di alto profilo, in grado di strappare consensi anche alle liste avversarie.

Incognita voto disgiunto nel Lazio

Ed è proprio sul voto disgiunto che il candidato del centrosinistra nel Lazio, il dem Alessio D’Amato (ex assessore alla sanità nella giunta Zingaretti, sponsorizzato da subito dal leader del Terzo Polo Carlo Calenda) spera per recuperare lo svantaggio attribuitogli dai sondaggi rispetto a quello del centrodestra Rocca. Più volte il Pd ha tentato di portare dentro il M5S, confermando l’alleanza che dal marzo 2021 vedeva pentastellati e dem insieme al governo della Regione. Ma il leader del M5S Giuseppe Conte, che ufficialmente aveva fatto cadere il governo Draghi opponendosi al termovalorizzatore di Roma, voluto dal sindaco Pd Roberto Gualtieri, ha deciso di percorrere la strada in solitaria. I 5 stelle hanno candidato la giornalista tv Donatella Bianchi, con l’obiettivo di portare la lista M5S a superare quella del Pd e lanciare un’opa sulla leadership della sinistra. Mentre D’Amato si rivolge direttamente agli elettori pentastellati: «Mi sembra che sia stato Conte a non voler me come candidato. Chiedo il voto disgiunto agli elettori 5s»

Centrodestra favorito

Ma il favore degli ultimi sondaggi pubblicabili, sulla scia delle politiche del 25 settembre scorso, è tutto per il centrodestra, dando sulla carta l’impressione di una contesa che non sarà decisa all’ultimo voto. FdI, Lega e Fi si sono uniti attorno al candidato Francesco Rocca, ex presidente della Croce rossa italiana, voluto dalla stessa premier Giorgia Meloni, che, dopo la vittoria delle politiche ha visto FdI aggiudicarsi per distacco la competizione con la Lega per la leadership regionale della coalizione