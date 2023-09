Dombrovskis in Cina: la missione su commercio, investimenti, auto

La bilancia commerciale e l'import di auto elettriche

Lo sguardo dell’Europa corre all’elevato deficit commerciale nei confronti della Cina (pari a 396 miliardi di euro nel 2022, rispetto a poco più di 100 miliardi nel 2013). Proprio questa settimana, la Camera di Commercio dell’Unione europea a Pechino ha pubblicato 1.058 raccomandazioni inviate al governo cinese, chiedendogli di smantellare le tante barriere all’ingresso sul mercato. Lo sguardo corre in particolare ai macchinari medici o ai prodotti alimentari.

In discussione ci saranno anche le importazioni di auto elettriche dalla Cina, che Bruxelles crede siano sussidiate dalla mano statale. La Commissione ha appena annunciato l’apertura di una indagine. La speranza in Europa è che si evitino dazi e che il tema, cruciale anche per l’industria cinese, induca Pechino a un atteggiamento collaborativo.

La questione è osservata da vicino oltre che dalle case automobilistiche anche dal settore siderurgico. «Si tratta di un’occasione unica per affrontare l’eccesso di capacità (…) a livello globale, garantendo condizioni di parità per la nostra industria e per tutti i settori a valle, tra cui i veicoli elettrici e l’eolico, fondamentali per la decarbonizzazione», spiega Axel Eggert, il direttore generale dell’associazione di categoria Eurofer. Il settore auto pesa non meno del 17% nella domanda di acciaio europeo.

Tornando al soggiorno cinese di Valdis Dombrovskis, quest’ultimo ne approfitterà per incontrare a tu per tu due personalità nuove del regime cinese: il primo ministro Li Qiang, insediatosi in marzo, e il governatore della Banca centrale Pan Gongsheng, nominato in luglio.

