Dombrovskis: mercoledì il nuovo Patto di stabilità Ue

«Sulle nuove regole fiscali stiamo preparando una proposta legislativa per mercoledì, siamo sulla buona strada». Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis rispondendo a una domanda sul tema a un evento organizzato dal think tank Bruegel a Bruxelles.

Per il commissario Ue, il tema è avere «un bilanciamento: da una parte fornire più flessibilità per gli Stati membri e dall’altra parte preservare trasparenza, un trattamento comune degli Stati membri» con «benchmark numerici». «Spero che quando saremo pronti a condividere questa soluzione di bilanciamento la presenteremo».

I capi di gabinetto dei commissari si riuniranno questo pomeriggio per decidere l'agenda finale della riunione della Commissione, che si terrà mercoledì appunto: per ora l'argomento non è all'ordine del giorno preliminare. Venerdì e sabato a Stoccolma i ministri finanziarie europei dovrebbero avere una prima discussione sul testo della proposta.

Nello stesso incontro al Bruegel, Dombrovskis ha poi censurato le dichiarazioni dell’ambasciatore cinese a Parigi, Lu Shaye, che venerdì aveva messo in dubbio la sovranità dei Paesi ex sovietici, Ucraina inclusa. «Quelle dichiarazioni sono inaccettabili. Nell’incontro di oggi con il ministro del Commercio della Cina Wang Wentao solleverò il tema per avere un chiarimento», ha detto il vicepresidente della Commissione, di nazionalità lettone.

La stessa ambasciata cinese in Francia ha poi dichiarato che le frasi dell’ambasciatore cinese Lu Shaye «non erano una dichiarazione politica, ma un’espressione di punti di vista personali in un dibattito televisivo» e «non dovrebbero essere soggette a interpretazioni eccessive».