Dombrovskis: possibile scorporo investimenti green e digitali dal calcolo del deficit

«Economie forti devono in tempi economici positivi creare cuscinetti per poterli usare quando l'economia rallenta. Questo è l'obiettivo delle regole di bilancio del Patto di Stabilità» ha detto Valdis Dombrovskis. «Ma le regole sono diventate troppo complesse. Avremo bisogno di un dibattito serio per capire se vi sia un consenso ampio per semplificarle». Si fa strada la possibilità di nuove intepretazioni più lasche, piuttosto che modifiche legislative, più difficili da ottenere tra i paesi membri.

«Credo che quanto proposto dal Comitato consultivo delle finanze pubbliche (Fiscal Board) sulla possibilità di monitorare il parametro della spesa, ancorato a quello del debito pubblico, così come una limitata applicazione della golden rule possano essere le basi per una discussione», ha detto l'uomo politico. Per golden rule si intende lo scorporo degli investimenti dal calcolo del deficit. In discussione è la possibilità che ciò possa essere deciso per gli investimenti in campo ambientale o digitale.

Come gli altri commissari della Commissione von der Leyen, l'ex premier lettone deve essere appoggiato dai due terzi delle forze politiche. Se l'audizione non dovessere soddisfare i deputati, questi possono inviare domande scritte e possibilmente chiedere una nuova audizione. Il nuovo esecutivo comunitario dovrebbe presentarsi dinanzi al Parlamento europeo per un voto di fiducia il prossimo 23 ottobre, ed entrare in carica il 1 novembre.