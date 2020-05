Dombrovskis: Recovery Fund da almeno 1000 miliardi tra prestiti e sovvenzioni

Nella sua conferenza stampa, il vicepresidente Dombrovskis ha confermato che il denaro verrà incanalato nei paesi attraverso il Semestre Europeo, l'intelaiatura di regole che serve a controllare le finanze pubbliche e a promuovere la convergenza economica. «Il nostro modello è quello del bilancio della zona euro: investimenti e riforme». Poiché il bilancio comunitario 2021-2027 scatterà solo l'anno prossimo, Bruxelles sta cercando soluzioni per anticipare i finanziamenti già quest'anno.



Un uso «equilibrato ed efficiente del denaro»

Il denaro, ha precisato, deve essere usato in modo «equilibrato ed efficiente». In altre parole, l'uso dei soldi sarà monitorato. L'ex premier lettone ne ha approfittato anche per ricordare che finché non verrà riformato – una analisi dei pro e dei contro è attualmente in corso - il Patto di Stabilità rimane il punto di riferimento nel controllo delle finanze pubbliche: «I paesi membri devono tenere a mente gli obiettivi di stabilità a medio termine».



In buona sostanza, la proposta franco-tedesca è da ritenersi un tassello della bozza di bilancio attesa la settimana prossima. Bruxelles vorrà introdurre gli accorgimenti necessari per vincere la riluttanza di alcuni paesi membri. Intanto i ministri delle Finanze hanno approvato in via definitiva il pacchetto di aiuti che consentirà ai paesi di finanziare con prestiti la cassa integrazione - il programma è noto con l'acronimo Sure. Su Twitter, il commissario Gentiloni ha reso merito all'ex ministro dell'Economia italiano Pier Carlo Padoan, che l'aveva proposto anni fa.

