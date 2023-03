Domenica 26 marzo scatta l’ora legale. Tutto quello che c’è da sapere. Che fine ha fatto il referendum europeo?

L’impasse

C’è però un “dettaglio”: questo calendario dipende dall’effettiva adozione della proposta della Commissione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio entro il marzo 2019. Il 26 marzo 2019 l’assemblea di Strasburgo dà l’ok, non arriva invece il via libera del Consiglio europeo, l’istituzione che definisce le priorità e gli orientamenti politici generali dell’Unione europea, costituita dai Capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri, dal presidente del Consiglio europeo e dal presidente della Commissione europea. La deadline inizialmente fissata per il 2019 slitta. L’ora continua a variare due volte l’anno, in primavera e in autunno. Una volta che la proposta della Commissione dovesse essere approvata dal Consiglio europeo gli Stati dovrebbero decidere, nel momento di abolire il doppio regime orario, quale opzione scegliere. Intanto il dibattito sul tema se abolire o meno il passaggio continuo tra ora solare e ora legale rimane di stretta attualità.

Pressing sul governo per mantenere l’ora legale tutto l’anno

Così come il pressing sul governo per l’adozione in Italia dell’ora legale permanente. Secondo la Società italiana di medicina ambientale (Sima), solo nel 2023 l’adozione dell’ora legale permanente tutto l’anno produrrebbe nel nostro paese, sulla base delle attuali tariffe elettriche, risparmi diretti in bolletta per 382 milioni di euro, grazie a minori consumi di energia per circa 720 milioni di kwh. Risparmio che salirebbe qualora nel corso dell’anno le tariffe elettriche dovessero subire incrementi. Il Codacons sottolinea che l’abolizione del cambio di orario, oltre a comportare risparmi in bolletta, eliminerebbe disagi e disturbi per gli italiani, considerato che lo sfasamento di un’ora determina conseguenze sia a livello di umore, sia a livello fisico per circa il 15% dei cittadini, e produce disturbi del sonno in un bambino su due, senza contare i disagi legati all’aggiustamento dell’orario (aggiornamenti sistemi informatici, orari dei treni, termostati temporizzati, dvd, agende elettroniche, radiosveglie, orologi nelle auto, problemi nelle transazioni finanziarie).

Juncker: cancelleremo il cambio d’ora, poi la soluzione soft

Considerato che a fine agosto 2018 il lussemburghese Jean Claude Juncker, allora al timone della Commissione europea, aveva annunciato alla tv pubblica tedesca Zdf che Bruxelles sarebbe andata nella direzione della cancellazione del cambio di ora («Abbiamo condotto un sondaggio - aveva spiegato in quella occasione -, milioni di persone hanno risposto e crediamo che in futuro l'ora legale dovrebbe essere in vigore tutto l'anno, ed è quello che accadrà. La gente lo vuole, lo faremo»), è convinzione comune che la Ue, nel tentativo di non promuovere scelte divisive, alla fine abbia “partorito un topolino”. Fondamentalmente gli Stati membri mantengono il diritto di decidere il proprio fuso orario. Non esiste alcun obbligo a cambiare sistema, ognuno si muove per conto suo.

Le tappe precedenti

I paesi europei hanno introdotto il sistema dell’ora legale nel secolo scorso a fini di risparmio energetico, in particolare in tempo di guerra o durante la crisi petrolifera degli anni ’70. A partire dal 1980 l’Unione europea ha adottato gradualmente norme che ponevano fine alle diverse scadenze del cambio dell’ora a livello nazionale. Nel 2018, tuttavia, lo scopo perseguito dal cambio dell’ora ha perso gran parte della sua importanza: alcuni studi suggeriscono che i risparmi energetici sono ormai marginali, mentre aumentano le lamentele dei cittadini per gli effetti negativi sulla salute. In attesa che la trattativa si sblocchi, e che gli Stati membri trovino la quadra, non resta che rimettere mano all’orologio. Ancora una volta.