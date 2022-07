Sciopero aerei, ecco chi può avere il rimborso del biglietto e come chiederlo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domenica 17 luglio si preannuncia un'altra giornata di disagi per chi deve volare. Scioperano per quattro ore i piloti e gli assistenti di volo di Ryanair, di Easyjet e di Volotea. Una protesta che coinvolge anche le controllate della low cost irlandese Ryanair, ossia Malta Air e Crewlink. Ma come si fa a ottenere un rimborso in caso di cancellazione del volo? Come spiega il Codacons il modo più comodo è seguire le indicazioni sui siti delle varie compagnie aeree, dove tutte pubblicano una pagina sulle modalità di rimborso. «In alternativa si può fare pec o raccomandata alla compagnia aerea, chiedendo il rimborso, ma in linea generale conviene seguire le procedure indicate sui siti delle compagnie»

Cosa serve per il rimborso

Per procedere con la richiesta di rimborso bisogna conservare il biglietto aereo o la conferma di prenotazione del volo, la carta d'imbarco e gli scontrini delle eventuali spese extra sostenute.

Diritto al rimborso



Assopasseggeri, l'associazione per la tutela legale dei viaggiatori, ricorda che si ha diritto ad ottenere un rimborso per cancellazione del volo se la compagnia aerea non effettua la tratta prevista e non comunica tempestivamente la soppressione del volo.Per comunicazione tempestiva di cancellazione del volo s'intende un preavviso di almeno due settimane. Se il volo è stato cancellato si ha diritto ad essere risarciti dalla compagnia aerea con un importo che varia da un minimo di 250€ ad un massimo di 600€ per passeggero, a seconda della lunghezza della tratta aerea soppressa, nello specifico:€ 250 per passeggero per tratte aeree fino a 1.500 chilometri;€ 400 per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le tratte fino a 3.500 chilometri;€ 600 per le tratte aeree superiori ai 3.500 chilometri

Obbligo di volo di riprotezione

Non solo. In caso di cancellazione del volo la compagnia aerea ha il dovere di adoperarsi in breve tempo per offrire al passeggero un volo di riprotezione che lo conduca a destinazione.Se la compagnia aerea non offre o non riesce ad offrire un volo alternativo per giungere a destinazione si ha diritto ad essere rimborsati integralmente del costo del biglietto acquistato.

Gli altri diritti del passeggero

In caso di cancellazione del volo la compagnia aerea è tenuta tra l’altro a prestare assistenza direttamente in aeroporto, ovvero fornire pasti e bevande in funzione della durata dell'attesa; sistemazione per il pernottamento in albergo, se necessario (una o più notti); trasferimento dall'aeroporto all'albergo e viceversa; rimborso del biglietto e volo di ritorno al luogo iniziale di partenza se il ritardo supera le 5 ore e il passeggero decide di non continuare il viaggio. Se la compagnia aerea non dovesse fornire tale assistenza si ha diritto a richiedere anche il rimborso di tutte le spese sostenute se documentate, pertanto meglio conservare sempre anche tutti gli scontrini.