Domenica supermercati e negozi chiusi in Emilia Romagna e Veneto Lo stop deciso dai Governatori Stefano Bonacci e Luca Zaia, valido fino al prossimo 3 aprile, non si applica a farmacie, parafarmacie ed edicole

Si allarga il perimetro delle chiusure domenicali di negozi e rivendite disposto dalle Regioni più colpite dell'emergenza coronavirus. Prima lo stop deciso dal Veneto con un'ordinanza del Governatore Luca Zaia che per le domeniche del 22 e 29 marzo dispone l’obbligo di abbassare le saracinesche per supermercati e le rivendite di alimentari e bevande, ae autorizza l'apertura solo per edicole, farmacie e parafarmacie.

In Emilia stop anche a mercati alimentari e fiere

A stretto giro l'annuncio di un analoga ordinanza della Regione Emilia Romagna firmata dal Governatore Stefano Bonaccini. Oltre alla chiusura al pubblico di supermercati e i negozi alimentari l'ordinanza Bonaccini prevede anche il divieto di accesso ai cimiteri comunali, garantendo, comunque, i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, e cremazione delle salme. Nei giorni festivi, quindi, potranno rimanere aperte solo farmacie e parafarmacie. Inoltre, sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercatini e le fiere, compresi i mercati alimentari. Entrambi i provvedimenti sono validi (per ora) fino a venerdì 3 aprile.

Bonaccini: garantire il meritato riposo ai lavoratori

La decisione di chiudere le saracinesche di supermercati e alimentari, ha spiegato Bonaccini «è una misura condivisa dalla maggior parte delle Regioni e che qui in Emilia-Romagna era già stata annunciata autonomamente da alcuni grandi gruppi di distribuzione, che avevano previsto una sospensione per le prossime due domeniche o, in altri casi, una riduzione dell'orario». I lavoratori del settore, ha poi aggiunto, «hanno operato in queste settimane in condizioni molto difficili e in modo continuativo: mi pare sacrosanto garantire anche a loro il meritato riposo». Quanto alla serrata dei camposanti, Bonaccini si è detto consapevole del sacrifico richiesto ai cittadini, «ma l'obiettivo è ridurre ulteriormente gli spostamenti, le uscite e le occasioni di contatto. Non c'è altro modo per fermare il contagio e faccio appello alla responsabilità di tutti».

