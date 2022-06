Domestici in regola: la platea cresce grazie alla sanatoria

Le elaborazioni dell’Osservatorio Domina sui dati Inps rivelano che sono in aumento del 16,2%, rispetto al 2020, i domestici che lavorano per più di 50 settimane all’anno, quindi con un’occupazione continuativa: sono il 45% quelli che superano le 50 settimane dichiarate. In aumento del 9% anche coloro che lavorano per oltre 50 ore alla settimana.

Per Lorenzo Gasparrini, segretario generale di Domina, «è innegabile l’importanza dell’emersione dei lavoratori domestici dall’irregolarità, anche guardando al gettito contributivo: 1,2 miliardi solo nel 2021».

«Con l’aumento della popolazione anziana - aggiunge Alessandro Rasizza, amministratore delegato dell’agenzia per il lavoro Family Care, specializzata nella somministrazione di assistenti familiari - cresce la domanda di servizi di cura a casa. Per far emergere le 600mila badanti stimate in nero, bisogna consentire alle famiglie di detrarre dalle imposte i costi sostenuti per retribuire questi lavoratori».

La dinamica della sanatoria

Sta andando molto a rilento la procedura di emersione dei lavoratori extracomunitari avviata con il Dl 34/2020, riservata, come detto, ai soli lavoratori dei settori agricolo e domestico. Le domande sono state 207.542, per la maggior parte riferite ai domestici (176.848). Gli effetti, sull’aumento dei domestici regolari, si fanno sentire dunque sia sul 2020, sia sul 2021.

Alcuni dati fanno pensare, però, che l’emersione fra i domestici possa essere usata dai lavoratori stranieri come un “ponte” per passare successivamente ad altri settori, nei quali magari lavorano già. Innanzitutto, colpisce l’aumento dei lavoratori stranieri di sesso maschile, arrivati a 119.524. I dati contenuti nel terzo rapporto annuale Domina sul lavoro domestico rivelano che mentre i domestici maschi in Italia rappresentano il 15% del totale, fra i 125mila lavoratori domestici emersi con la sanatoria fino a ottobre 2021, i maschi sono il 55 per cento. Inoltre, mentre nella platea dei domestici solo due lavoratori su 10 sono under 40, il 59% di quelli emersi con la sanatoria ha meno di 40 anni.