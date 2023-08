Domino’s Pizza chiude in Russia: bancarotta per i 142 punti vendita

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domino’s Pizza abbandona la Russia dichiarando bancarotta, non essendo riuscita a trovare un compratore locale, come invece hanno fatto molte altre società occidentali che hanno lasciato il Paese dopo l’inizio del conflitto in Ucraina.

Lo ha annunciato DP Eurasia, la società da cui dipende l’attività di Domino’s Pizza in Russia, oltre che in Turchia, Azerbaigian e Georgia. Lo riferisce il quotidiano del mondo imprenditoriale russo Kommersant.

«In un ambiente sempre più difficile, Domino’s Pizza Russia è costretta a fare questo passo, che porterà alla fine dei tentativi di vendere la società – si legge in una nota – La richiesta di bancarotta verrà presentata secondo i requisiti di legge”, si aggiunge nel comunicato».

Domino’s Pizza Russia, la terza azienda del Paese per le consegne a domicilio, ha una rete di 142 pizzerie.