Domiziano Imperatore - Odio e Amore, Villa Caffarelli

C'è tempo fino al 29 gennaio 2023 per visitare la mostra Domiziano Imperatore – Odio e Amore, a Villa Caffarelli, sede dei Musei Capitolini. La sede espositiva sorge sui resti delle fondamenta di un antico luogo strettamente legato all'imperatore, il tempio di Giove Capitolino, che Domiziano restaurò dopo l'incendio dell'80. Un'occasione per riscoprire la figura dell'imperatore, e rivalutarne le doti di amministratore pubblico, attraverso circa un centinaio di opere, ritratti in marmo e in bronzo di personaggi imperiali e di divinità, elementi di decorazione architettonica in marmi bianchi e colorati e oggetti di piccole dimensioni in oro e bronzo. In mostra anche opere della Sovrintendenza Capitolina normalmente non esposte al pubblico

