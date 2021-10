Dompé punta sui farmaci innovativi. L’inchiesta sul Rapporto Centro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sergio Dompé, presidente dell’azienda farmaceutica che porta il suo nome, concentrerà business e investimenti sulla medicina del futuro. L’impresa, che ha il polo produttivo in Abruzzo, all’Aquila, è il focus del Rapporto Centro, in edicola venerdì 29 ottobre, distribuito con Il Sole 24 Ore in Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

Le inchieste

Tra le inchieste di questo numero, quella sui fondi del Recovery plan per i danni creati dal terremoto del Centro italia. In primo piano anche le iniziative per il rilancio di Eur spa, la società che controlla il centro congressi della Nuvola di Fuksas a Roma, che si prepara ad ospitare il G20 di sabato 30 e domenica 31 ottobre.

Le interviste in esclusiva

Focus di questo numero del Rapporto Centro anche l’intervista a Maurizio Farnesi, da quattro mesi è il direttore generale di ChiantiBanca, che spiega le strategie di sviluppo dell’istituto, e quella a Stefano Cigarini, l’amministratore delegato di Fico Eatalyworld di Bologna.

Le aziende che resistono

Tra le aziende che resistono dopo la crisi del Covid,in questo numero il caso della Caen di Viareggio, azienda leader di sistemi di misura impiegati nei principali esperimenti internazionali di fisica nucleare, e quello della Di.Cos, azienda familiare romana specializzata nell’edilizia civile e nella costruzione di infrastrutture. Sotto la lente anche il distretto delle calzature marchigiano di Fermo, che si estende anche alle province di Ascoli Piceno e Macerata, dove il trend di crescita è tornato positivo.