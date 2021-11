Dompè: «Puntiamo sul biotech avanzato»

Malattie killer, tumori, cardiopatie, malattie neurodegenerative: sono molti i campi della medicina e della scienza che aspettano risposte adeguate. E quindi occorre accelerare sull’innovazione. «Non si tratta solo di fare nuove scoperte, ma di rendere fruibili i passi avanti che si fanno», spiega Dompé. Una questione di investimenti, che l'azienda sta realizzando al ritmo di 330 milioni previsti nel periodo 2022-24, per il 70% in Italia. E di passione, appunto, che si percepisce in modo evidente nell'entusiasmo dietro le parole: «“perché faccio tutto questo”, è la domanda che si pone un imprenditore e che va al di là del profitto».

È stato questo il principio di fondo con cui ha condotto i lavori della task force del B20 su Salute e Scienze della Vita, di cui è stato Chair durante il periodo a guida italiana, che si è appena concluso. «L'esperienza dei vaccini contro il Covid ha dimostrato che è possibile una forte accelerazione. Bisogna lavorare per accorciare i tempi, occorrono agenzie di regolazione severe e autorevoli, in grado di dare accesso il prima possibile all'innovazione».

Dompé, intanto, spinge sulla ricerca, in questo corso che ha portato l'azienda (siamo abituati a vedere il suo marchio sui banchi delle farmacie con l'Oki) a diventare protagonista nel biotech innovativo: a settembre è stato inaugurato un nuovo centro a Napoli, dentro l'università Federico II. Quaranta ricercatori, 700 metri quadrati: dentro questo laboratorio, nell'ambito del progetto del consorzio europeo Exscalate, è stato individuato un farmaco, il raloxifene, per trattare i pazienti Covid non ospedalizzati.Risultato reso possibile attraverso l’applicazione dell'intelligenza artificiale alla farmacologia, con uno screening di 400mila molecole, esempio positivo di collaborazione pubblico-privato. Nel 2017 in Italia e nel 2018 negli Usa è stato messo in commercio il collirio salva-vista basato sulla ricerca del premio Nobel Rita Levi Montalcini, contro una malattia rara e fino ad allora orfana di cura, la cheratite neurotrofica.

Ci sono quattro farmaci in via di sviluppo, in fase 2 e 3 e otto studi clinici in atto in dieci paesi. Ricerca che si aggiunge alla produzione scientifica, 250 pubblicazioni con più di 2000 citazioni. Sono 300 i centri collegati nel mondo, solo in Usa sono attive 17 partnership. Presenza internazionale ma con forti radici nel nostro paese: «siamo un'azienda al cento per cento italiana, crediamo nell'Italia. I nostri giovani ricercatori sono i migliori al mondo», dice Dompé che investe annualmente due milioni di euro in borse di studio a studenti che si dedicano a saperi trasversali, come per esempio l'incrocio tra ingegneria e medicina. «L'Italia deve prendere ancora più consapevolezza di come sia strategico investire in salute e scienze della vita». E poi c'è una questione di governance: «troppo frammentata». Problemi che si ritrovano anche in Europa: «sono molti gli steccati che rallentano la messa in produzione di un farmaco dopo l'autorizzazione». Ma Dompé è fiducioso che dopo l'esperienza del Covid, con l'occasione del Pnrr, in Italia e in Europa si possano fare rapidamente passi avanti.