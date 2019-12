Dompé: «Selezionare progetti e studi per non disperdere le risorse» Secondo il presidente dell’azienda mialnese della farmaceutica, per far progredire la ricerca è necessario focalizzare le risorse pubbliche e private sulle eccellenze, evitando finanziamenti a pioggia di Giovanna Mancini

Sergio Dompé, presidente e amministratore delegato di Dompé

3' di lettura

Se hai un’eccellenza devi puntare su quella, così anche gli altri si metteranno a correre per stare al passo». Sergio Dompé, presidente e ad dell’azienda farmaceutica milanese, ne è convinto: è solo valorizzando i migliori che si crea un sistema realmente competitivo sul fronte della formazione e della ricerca.

«In Italia ci sono tante eccellenze in questo campo – spiega – ma il sistema pubblico degli incentivi finora non ha saputo premiare queste eccellenze: ha preferito distribuire a pioggia le risorse dandone un po’ a tutti. Invece, dobbiamo fare l’opposto per cambiare le cose e invertire il fenomeno della fuga dei cervelli, cercando di far tornare i nostri talenti migliori e di attrarne dall’estero».

Un programma ambizioso: da dove si comincia?

Dai giovani, dai ragazzi delle scuole, che sono la forza del Paese e dobbiamo indirizzarli da subito verso quei settori in cui ci sono sete di sapere e opportunità di lavoro. La nostra economia deve vivere di bellezza, di arte, di cultura e di scienza. Il ruolo della scienza è importantissimo nel nostro Paese, in cui si vive meglio di quanto non si racconti: abbiamo uno dei migliori servizi sanitari nazionali al mondo, tanto per fare un esempio. Ma dobbiamo contribuire a costruire quella economia della conoscenza in cui si possano inserire progetti culturali ed educativi capaci di attrarre gli studenti.

Quale dovrebbe essere il ruolo delle imprese private?