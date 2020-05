Don Falabretti (Pastorale giovanile): «Oratori arcipelago in estate per i giovani» La sfida dei centri estivi in epoca Covid-19 chiama in prima linea gli 8mila oratori italiani capaci di accogliere ogni anno 2,4 milioni di bambini di Michela Finizio

Don Michele Falabretti, responsabile pastorale giovanile

La sfida dei centri estivi in epoca Covid-19 chiama in prima linea gli 8mila oratori italiani capaci di accogliere ogni anno 2,4 milioni di bambini

2' di lettura

La sfida dei centri estivi in epoca Covid-19 chiama in prima linea anche gli oratori italiani, circa 8mila in Italia, capaci di accogliere ogni anno 2,4 milioni di bambini e ragazzi grazie all’attività di circa 400mila animatori. Questi sono i numeri del Forum degli oratori, sorto nel 2009 per coordinare le numerose iniziative e poi confluito nel 2018 all’interno del Servizio nazionale di pastorale giovanile della Conferenza episcopale italiana. Il suo responsabile, don Michele Falabretti è consapevole che il modello tradizionale di grest e centri estivi debba cambiare, ma è pronto a darsi da fare per rispondere ai bisogni dei giovani e delle famiglie.

Avete presentato una proposta al Governo per riaprire i centri estivi. Come li immaginate?

Bisogna dimenticarsi gli assembramenti come venivano fatti in passato nei cortili degli oratori, perché bisognerà lavorare con piccoli gruppi e contatti ridotti al minimo. Dovremo chiamarlo “l’oratorio arcipelago” e passare dalla concentrazione di tutti nello stesso luogo alle attività diffuse, dimezzando le presenze, facendole ruotare, utilizzando scale o palestre o gli altri spazi che ci saranno, nel rispetto delle regole che ci verranno date.

Sarà necessario fare controlli, dialogare con le istituzioni, trovare spazi e magari educatori. Siete pronti a fare rete con le realtà del territorio?



Da anni sul territorio ci sono forme di collaborazione con gli enti locali per diversi servizi o per integrarli. Non in modo omogeneo: certamente una parrocchia sperduta ha legami molto diversi rispetto a quelle nelle grandi città. E non sempre entrambe le parti sono disponibili a condividere i progetti. Ma più si fa rete più si risponde ai bisogni delle famiglie. Questo ragionamento va sostenuto anche con creatività in questa fase.