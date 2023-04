Don Papa Rum, il brand venduto dopo 10 anni con guadagni da calciatore top ten

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da inizio attività alla vendita per 437,5 milioni di euro. Il tutto in 16 anni, con ricavi lordi pari a 75.000 euro al giorno, più o meno quanto guadagna il calciatore Kevin De Bryune, il decimo giocatore più pagato al mondo (fonte Forbes).

In molti sanno che i numeri uno del calcio arrivano a guadagnare cifre immense.

Questo articolo racconta che un miracolo economico del genere è accaduto anche con un progetto industriale, nella fattispecie quello del Don Papa Rum, una bevanda alcolica.



I numeri

Il 17 gennaio 2023, Diageo ha annunciato di aver acquisito il brand per un importo iniziale di 260 milioni di euro (281,5 milioni di dollari). Lo scorso 10 marzo ha annunciato il completatamento dell’acquisizione. Stiamo parlando di un gruppo leader globale nelle bevande alcoliche, con quartier generale a Londra. Tra i marchi più noti in portafoglio il whisky Johnnie Walker e la vodka Smirnoff. La società è quotata a Londra e New York.

Fanno parte dell’accordo altri 177,5 milioni di euro legati a target di crescita fino al 2028.

La parte venditrice è The Bleeding Heart Company, fondata a Manila nel 2011 dal londinese Stephen Carroll (ex Rémy Cointreau) e dal filippino Andrew John Garcia . Entrambi sono rimasti, dopo l’acquisizione di Diageo, per sviluppare il suo potenziale di crescita (e quindi contribuire a incassare la seconda tranche di guadagni).

La statua di Papa Isio nell’isola di Negros

Il prodotto

Disponibile in oltre 30 paesi in tutto il mondo, Don Papa rum è un rum scuro super premium proveniente dalle Filippine. Viene distillato e invecchiato in botti di rovere americano (già usate per il bourbon) sull’isola di Negros Occidental, conosciuta localmente come Sugarlandia.



Don Papa rum nasce come rum invecchiato sette anni.

Venne presentato nel 2012 prima a Bacolod poi a Manila, capitale delle Filippine. L’etichetta è stata messa a punto dallo studio Stranger & Stranger di New York. Guardando l’immagine, quello che a prima vista sembra un monocolo è un geco, animale presente nell’isola.



Il prodotto prende il nome da Papa Isio, un leader della rivoluzione filippina durante gli anni ’90 dell’Ottocento, che lavorava come caposquadra in una piantagione di zucchero nell’isola di Negros.

Don Papa è un soprannome - il vero nome è Dionisio Magbuelas - usato dopo la vittoria rivoluzionaria filippina contro gli spagnoli e il cristianesimo, come a dire che il vero papa fosse lui. Personaggio leggendario, viene definito di volta in volta guaritore, sciamano e mistico. E ai tempi nostri sfruttato commercialmente; Ecco alcuni passaggi del mondo magico costruito dal marketing dell’azienda filippina intorno al rum filippino da The Bleeding Heart Company: «Don Papa si ispira a Sugarlandia, un mondo misterioso ma seducente dove le cose non sono sempre quelle che sembrano e dove il tempo è sorprendentemente fluido. È un luogo meraviglioso in cui i sensi sono esaltati e la mente vola libera. Uno degli eroi meno celebrati della rivoluzione filippina, Papa Isio, ha condotto i suoi compatrioti nella cacciata contro gli invasori della sua amata terra. Oggi, la canna da zucchero, che un tempo coltivava, viene utilizzata per rendergli tributo».