Don't Look Up

La laureanda in astronomia Kate Dibiasky e il professor Randall Mindy fanno una straordinaria scoperta: una cometa in orbita all’interno del sistema solare. Il primo problema è che la cometa si trova in rotta di collisione con la Terra. E l’altro? La cosa non sembra interessare a nessuno.

Commedia grottesca di forte attualità, il film conferma il talento di Adam McKay, qui alle prese con una pellicola dal forte spessore sarcastico e arricchita da un grande cast: da Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrence, passando per Meryl Streep e Jonah Hill. Quattro nomination e pochissime possibilità di portarsi a casa una statuetta.