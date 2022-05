Donazioni, il digitale vola su spinta dei millennial e della pandemia

Criptovalute e criptoarte

Si moltiplicano anche le modalità attraverso le quali gli enti del terzo settore fanno raccolta fondi: in un anno negli Stati Uniti Save the Children ha raccolto 5,5 milioni di dollari attraverso le criptovalute. Una opportunità colta ora anche in Italia. «Abbiamo iniziato con la guerra in Ucraina, aprendo un borsellino elettronico per 20 criptovalute - spiega Giancarla Pancione, direttrice marketing e fundraising dell’organizzazione che in Italia ha mezzo milione di donatori - Finora abbiamo raccolto 5mila euro, per la maggior parte in modalità anonima». Risultati più lusinghieri arrivano invece dalle microdonazioni con l’accordo con Satispay che ha consentito di raccogliere 950mila euro, con PayPal e con Pago Pa.

Inoltre Save the Children ha appena lanciato l’iniziativa “CryptoArt4Children” in collaborazione con Wrong Theory. I criptoartisti (nella foto in alto, un’opera di Adriano Attus), che decideranno di donare in favore delle bambini e i bambini ucraini, stanno battendo all’asta le loro opere Nft nelle loro community e i risultati saranno resi noti entro fine maggio. La crypoart può diventare un luogo per parlare a nuovi pubblici.