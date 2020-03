Donazioni, GoFundMe ascolta l’Antitrust e non «suggerisce» più la mancia del 10%

In questo senso qualche richiesta di restituzione - «non molte», dicono dall’azienda - è arrivata anche da parte degli utenti italiani, in milioni che hanno donato attraverso la piattaforma in queste settimane. La società fa sapere di aver sempre collaborato con le autorità nei diversi Paesi in cui si è diffusa, ecco perché ha deciso di eliminare il suggerimento per la mancia era del 10 per cento. I donatori, come spiegato in fase di donazione, potranno - come sempre - in maniera facoltativa lasciare una mancia, se lo desiderano, per i servizi di GoFundMe. «Sta proprio ai donatori decidere quanto vale il nostro lavoro quotidiano e i servizi di assistenza, garanzia e sicurezza che offriamo», fanno sapere.

Gli incassi della piattaforma

Nelle ultime settimane, in una fase di emergenza senza precedenti, sono nate sulla piattaforma Gofundme centinaia di campagne di raccolta fondi per combattere il Covid19. Il team della giovane realtà internazionale ha lavorato 24 ore su 24 per aiutare tutti gli organizzatori delle varie campagne a supportare i beneficiari verificati indicati nelle raccolte fondi: ospedali e associazioni che in questo momento delicato stanno facendo di tutto per aiutare le persone colpite dal coronavirus. GoFundMe, ricordano i gestori, non ha commissioni obbligatorie, fatta eccezione del 2,9% legato all’elaborazione del pagamento finale e dello 0,25% sulle singole donazioni, incassato da aziende esterne che gestiscono le transazioni.