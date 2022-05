Dondup, conti in crescita del 16% con l’estero a fare da traino

I punti chiave Dondup è un’azienda di denimwear di lusso fondata nel 1999

Insieme a Rosantica e 120% Lino è nell’orbita della Holding Fine Sun

Nel 2021 ha registrato ricavi in salita del 16% sul 2020 ed Ebitda a 27,6%

Dondup, azienda di denim premium fondata nelle marche nel 1999, archivia un fiscal year 2021 da record con ricavi a quota 57,5 milioni di euro, in salita del 16% rispetto all’esercizio precedente, ed Ebitda margin a 27,6%. Un risultato che, fa sapere l’azienda, rappresenta la migliore performance dell’ultimo decennio.

A crescere a ritmo sostenuto sono state soprattutto le esportazioni, che oggi valgono il 35% del fatturato e sono salite del 5% rispetto al dato 2019. In particolare, il brand - che fa capo alla holding Fine Sun, controllata dal fondo Made in Italy e guidata da Matteo Grange - ha registrato risultati positivi in Germania, Scandinavia e Francia (in quest’ultimo mercato, a partire dalla stagione fall winter).

«Internazionalizzazione e presenza sul digitale sono i due cantieri aperti che - ha detto il ceo di Dondup, Matteo Anchisi - ci sentiamo di affrontare con più serenità. La soddisfazione passa anche attraverso le performance dei canali digitali, che hanno triplicato i volumi dal 2019, arrivando al 7% dei ricavi senza subire rallentamenti anche successivamente alle riaperture fisiche. Questo ci ha portato a sviluppare la consapevolezza di essere pronti per un full insourcing che vedrà la luce nei prossimi mesi».