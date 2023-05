Dongfeng e i suoi brand

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dongfeng Motor Corporation è un produttore di auto con sede a Wuhan, in Cina che è fra i primi quattro gruppi cinesi che può contare fra l'altro su sei case automobilistiche mondiali come partner e più joint venture con brand stranieri di tutti gli altri colossi cinesi. Dongfeng è stata la seconda più grande casa d'auto cinese nel 2014 con un volume di produzione di oltre 3,5 milioni di veicoli l’anno.

Le sue origini si trovano in una direttiva del presidente Mao: come parte della sua strategia del Terzo Fronte, con la sua posizione nell’entroterra della provincia di Hubei che aveva lo scopo di proteggere la Cina dall’invasione straniera. La produzione iniziale prevedeva dei veicoli commerciali che costituivano circa il 73% della produzione di Dongfeng. Nel 2012 questa cifra si è invertita e il 73% dei prodotti sono diventati auto. Verso la metà degli anni ottanta il suo patrimonio era triplicato rispetto a quello concesso dallo Stato nel 1981 col management che spingeva per una maggiore capacità produttiva. Nel 1992 ha avviato la prima joint venture con il gruppo francese PSA.

Conosciuto come Dongfeng Citroën Automobile Company, è stato il precursore della Dongfeng Peugeot-Citroën Automobile Limited. Ma nel 1995 la Dongfeng è entrata in difficoltà finanziarie che l’hanno costretta nel 1999 a una profonda ristrutturazione. Nel 2003 Dongfeng realizza joint venture anche con Kia Motors, Honda e Nissan. Nel 2009 arriva a vendere 1,9 milioni di veicoli. Nel 2011 Dongfeng Motor Group conclude un’altra partnership con Renault. I due partner decidono di investire all’incirca 7,78 miliardi di yuan pari a 1,27 miliardi di dollari.

Nel febbraio 2014 Dongfeng Motor Group partecipa alla ricapitalizzazione di PSA Peugeot Citroen in difficoltà e con i conti in perdita, acquisendo il 14% della casa automobilistica francese: nel capitale entra anche lo Stato francese mentre la famiglia cede il comando. Nell’estate 2017 viene firmata una joint venture tra Renault-Nissan e Dongfeng Motor per sviluppare e vendere in Cina veicoli elettrici. Alla Renault il 25%, alla Nissan il 25%, al gruppo cinese il 50%. Il primo veicolo eGT è prodotto in una fabbrica a Shiyan. In Italia, infine, è ora disponibile grazie al gruppo Koelliker il marchio Seres che beneficia del know-how tecnico di Dongfeng per i modelli Seres 3 e 5 quest’ultimo con un motore elettrico di Huawei che è proposto in modalità full electric e range exterder.