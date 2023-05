Donna manganellata a Milano dalla polizia locale. Sala: fatto grave

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Una ragazza bloccata usando anche il manganello da quattro agenti della polizia locale di Milano: è questo quanto si vede in un video girato da alcuni studenti dell’università Bocconi questa mattina. Il filmato, diventato virale con coté di polemica sulla violenza, mostra la parte finale dell’intervento degli agenti nei confronti di una giovane donna con un approccio duro per immobilizzarla. Al momento sono in corso accertamenti, fanno sapere dalla polizia locale, per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità.

Della vicenda è stata informato il procuratore aggiunto Laura Pedio e il procuratore Marcello Viola e ovviamente sarà aperto un fascicolo di indagine

«Non è certo una bella immagine, è un fatto grave». Così il sindaco di Molano, Giuseppe Sala, commenta il video. «Per poter intervenire - ha affermato a margine del collegamento con i volontari della Protezione civile della Città metropolitana di Milano, impegnati nell’assistenza alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione - è necessario che la polizia locale faccia una relazione».

«Nell’attesa - ha aggiunto - i vigili sono stati messi in servizio interno. Successivamente, alla luce della relazione sono possibili due cose: provvedimenti interni come la sospensione o arrivare a una denuncia da parte nostra all’autorità giudiziaria che non è una cosa da escludere».