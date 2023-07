Gianluigi Donnarumma e la sua compagna aggrediti, legati e derubati a Parigi. I ladri sono scappati con 500.000 euro in orologi, gioielli e borse di lusso

2' di lettura

Il portiere della nazionale italiana del Paris-Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, e la sua compagna sono stati aggrediti e derubati nella loro casa situata nell’8° arrondissement di Parigi, nella notte scorsa notte. I malviventi - scrive il sito Actu17 - sarebbero entrati nell’alloggio sfondando la porta. La coppia avrebbe subito violenze e i ladri se ne sono andati con un bottino valutato, per il momento, intorno ai 500.000 euro.

Le vittime, dopo essere state legate, sono riuscite a scappare e a rifugiarsi in un hotel di lusso situato non lontano dalla loro abitazione intorno alle 3:20. Il personale dell’albergo ha quindi allertato le forze dell’ordine e si è preso cura della coppia, ancora sotto shock. Il 24enne portiere italiano e la sua compagna sono stati portati in ospedale per le cure del caso.+

Secondo fonti vicine al dossier, la coppia sarebbe stata legata sotto la minaccia “di un’arma” e Donnarumma è stato “leggermente ferito” durante la rapina. Dopo il colpo nel centro di Parigi i malviventi hanno poi preso la fuga.

Secondo Actu17, l’allerta è stata lanciata dal personale di un albergo vicino dove la coppia si è rifugiata dopo essere riuscita a liberarsi. Il bottino è stimato attualmente a circa 500.000 euro in “orologi, gioielli, borse di lusso”, dice una fonte di polizia mentre altre fonti precisano che l’ammontare dei danni è ancora “in corso di valutazione”.

Donnarumma dovrebbe partire domani per il Giappone insieme al Paris Saint-Germain (Psg). Oggi, doveva disputare un’amichevole di preparazione contro Le Havre. Diversi giocatori o ex giocatori del Psg sono già stati vittime di rapine in questi ultimi anni, in generale in loro assenza, in particolare, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva e Angel Di Maria, Dani Alves, Eric Maxim Choupo-Moting, Sergio Rico o Mauro Icardi.