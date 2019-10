Donne che hanno fatto l’impresa celebrate dall’Europa a Bruxelles

Il Il 21-22 novembre 2019 a Bruxelles è in programma Women 2027, evento dedicato alle imprenditrici italiane in vista della programmazione europea 2021-2027. L’organizzazione è di Unioncamere Lombardia e Donne Si Fa Storia (DSFS), insieme con le Unioncamere di Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. L’evento conta tra gli speaker un gruppo di rappresentanti delle Istituzioni europee insieme ai Comitati Imprenditoria Femminile e ad una selezione di imprenditrici di alto profilo dalle quattro regioni. Proprio con un focus sul ruolo strategico delle imprenditrici italiane, Donne Si Fa Storia - progetto che propone una originale visione sulle professioni ricoperte dalle donne, in un viaggio lungo 100 anni - ha recentemente pubblicato il volume «Le donne che fecero l'impresa. Nessun pensiero è mai troppo grande. Veneto» (Il Loggione). La ricerca ha portato ad individuare 23 aziende a conduzione femminile nelle sette province venete e nei diversi settori economici e 23 autrici, sempre venete, che raccontassero la storia di queste donne in modo originale. Ciascuna autrice si è occupata di un racconto che talvolta ha coinvolto più imprenditrici della stessa famiglia come nel caso delle Distillerie Poli, oppure madri e figlie attive insieme come nell’azienda di calzature da ballo Paoul, o ancora gruppi di imprenditrici socie, come quelle del Centro Moda Polesano.