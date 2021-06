Donne d’arte e di talento

4' di lettura

Plautilla, Sofonisba, Properzia, Artemisia, Orsola, Lucrina: nomi che profumano d'antico e che fanno pensare a figure femminili chine su stuoli di figli o impegnate ad agucchiare o, nella migliore delle ipotesi, intente a suonare per diletto qualche strumento musicale.

Invece no, qui si parla di donne che, grazie al loro talento, seppero emergere nella società duramente maschilista del ‘500 e ‘600 (ma anche prima) diventando ottime, spesso eccellenti artiste. Ovvio che tutte avessero un gran carattere, ma da solo non sarebbe bastato. Come notava già Vasari, erano tre, allora, le vie per entrare in quell'Olimpo: nascere in una famiglia nobile e colta, che coltivasse i talenti delle figliole promettenti, come accadde alla cremonese Sofonisba Anguissola (1532-1625), oppure entrare in convento, come la fiorentina Plautilla Nelli (1524-1588) o, ancora, essere figlie d'arte, come Artemisia Gentileschi (1593-1653) e molte altre, che crebbero tra pennelli e colori.

Anna Maria Bava, Gioia Mori e Alain Tapié, curatori della mostra milanese Le Signore dell'Arte (realizzata da Palazzo Reale e Arthemisia con il determinante sostegno di Fondazione Bracco), come spiegano nei loro saggi in catalogo, documentati e avvincenti, hanno seguito la linea vasariana, muovendosi lungo quei tre percorsi. E hanno riunito oltre 130 opere di artiste di valore, alcune già note, altre solo oggi riportate in luce, da cui emerge anche un mondo di donne coraggiose e volitive, come la bolognese Properzia de' Rossi (1490-1530), lei addirittura scultrice (disciplina maschile quant'altre mai: Vasari non a caso le dedicò una “Vita”), che con il suo carattere spigoloso seppe imporsi nel cantiere di San Petronio anche a costo d'incappare in guai giudiziari.

Anche Sofonisba, i cui autoritratti giovanili ci restituiscono un volto angelico e delicato, seppe affrontare con grande forza d'animo una vita avventurosa, perché se dapprima fu l'ambizioso padre Amilcare a promuoverla tenacemente, inviando suoi disegni a Michelangelo, anzianissimo, che l'incoraggiò (inducendo così Giorgio Vasari a visitare «casa Angosciuola» a Cremona), lei, dai 27 anni in poi, prese a volare con le proprie ali, imponendosi grazie al suo solo talento nell'impettita corte di Filippo II di Spagna, tanto da ricevere dal sovrano una ricchissima dote quando, anni dopo, sposò l'amato Fabrizio Moncada, governatore di Paternò.

Dove lei lo seguì e dove dipinse tra l'altro la grande pala d'altare della Madonna dell'Itria, in mostra. Morto lui, in un assalto di pirati, lei si risposò con il nobile ligure Orazio Lomellini che, dopo Genova, la condusse con sé a Palermo. E fu qui che, a un'età venerabile, Sofonisba ricevette l'omaggio del celebratissimo van Dyck, che la ritrasse.