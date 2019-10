Donne e ambiente, così il sud può competere di Fabrizio Capua

Ho appreso con grande entusiasmo dell’iniziativa promossa dalla Associazione Merita – Meridione Italia e di un Manifesto che, con il prezioso contributo di circa duecento rappresentanti del mondo della cultura, dell’industria, dell’associazionismo e dell’università, punta a generare proposte per il rilancio del Sud.

“Cambia, cresce, merita”. Credo sia pienamente condivisibile ognuno di questi verbi proposti, e – da presidente di un’azienda fortemente radicata in Calabria, fin dalla sua nascita avvenuta 70 anni fa – mi permetto di aggiungerne ancora uno: “compete”. Le nostre imprese – come tutte, ovviamente – devono affermarsi sul mercato domestico, conquistare nuovi spazi commerciali internazionali, sperimentare innovazione, lanciare nuovi prodotti e servizi, generare indotto e ricadute positive per il territorio. Una sfida industriale sicuramente coinvolgente e appassionante, resa ancora più complessa per il contesto economico in cui ci si trova a operare, ma in cui – lo si tocca con mano quotidianamente – ogni imprenditore, dal fondatore di una startup all’azienda strutturata, lotta per contribuire alla causa comune del meridione, perché si tratta – come giustamente evidenziato dal promotore del Manifesto, Claudio De Vincenti – di una «rinascita che è condizione essenziale per la ripresa e lo sviluppo dell’intero Paese».

Ed è al contempo una rinascita che si inserisce nel più ampio ambito internazionale «un nuovo Sud in una nuova Europa»: un nuovo Sud che sa creare sistema con il proprio Paese e che sa farsi conoscere e apprezzare nel Mondo, espressione di un Made in Italy che ha un sapore di straordinaria eccellenza. Volendo sintetizzare, nel Sud Italia è più difficile fare impresa, ma, laddove ci si riesce, si generano dei campioni che sanno competere ovunque nel mondo.

Ritengo sia proprio la competizione un fattore estremamente positivo per – in alcuni casi – accelerare la crescita e lo sviluppo di germogli imprenditoriali, mentre – in altri casi – per consolidare esempi e storie di successo.

De Vincenti ricorre alla bellissima immagine delle «energie vive, che con impegno ostinato e lavoro quotidiano stanno aprendo la strada a un futuro migliore»: posso per esperienza affermare che tantissime energie di questo genere si trovino nelle ragazze e donne del sud.