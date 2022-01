Donne e giovani ancora esclusi dalle élite mondiali

Le élite europee risultano, invece, meno localiste per quel che riguarda le esperienze professionali, dove prevalgono in maniera evidente quelle svolte in Paesi extra europei (38,3%) rispetto a quelle in Paesi europei (13,3%). A questo proposito, qui si rilevano alcune differenze: i francesi lavorano meno fuori dalla Francia (46,1%), mentre negli altri quattro maggiori Paesi si registra una marcata propensione (dal 40% al 45% circa) a fare esperienze professionali fuori dall’Europa. In un contesto generale di marcata prevalenza maschile, il campo economico appare il meno femminilizzato in assoluto: le donne rappresentano solo circa il 9 per cento. Nello stesso tempo, se consideriamo la variabile anagrafica, emerge che il settore culturale è maggiormente caratterizzato da ultrasettantenni (62% circa).

Tra i vari elementi analizzati c’è poi una marcata divaricazione tra Paesi ex socialisti e gli altri principali Paesi europei per quanto riguarda la politica. Nell’élite dei primi il campo politico prevale nettamente (64,5% del totale), mentre nei secondi ha una rilevanza secondaria, che spazia dal 21% circa del Regno Unito al 33,9% della Spagna. Il differente peso della sfera politica traccia dunque una netta distinzione tra Stati europei di matrice culturale atlantica e Paesi di matrice culturale ex sovietica, nei quali l’appartenenza alla sfera politica sembra essere ancora un segno di distinzione.

Per quanto riguarda l’Italia, i top leader del nostro Paese con una notorietà internazionale sono perlopiù over 70, sposati, con figli, nati nel Centro-Nord Italia (e Campania). Il loro campo d’azione nell’80% dei casi è in Italia, soprattutto in Lazio e Lombardia (se all’estero: in Regno Unito, Svizzera e Belgio). Vantano esperienze professionali internazionali, maggiormente in Paesi non europei e spesso hanno ottenuto un riconoscimento all’estero. Hanno una laurea magistrale o un Phd, dell’area umanistica, conseguiti in un grande ateneo di prestigio italiano del Centro-Nord. Svolgono una professione soprattutto in campo culturale ed economico e perciò di frequente sono artisti o registi, manager o ecclesiastici, banchieri o finanzieri.

Ora la questione di genere. Sebbene si pensi a una progressiva emancipazione della donna come un processo in atto positivamente nel mondo, negli alti circoli del potere dei dieci Paesi più sviluppati, solo 13 su 100 sono donne. Cinque Paesi, Giappone, Russia, Cina, India e Brasile non vanno oltre il 10% di top leader al femminile sul totale. Gli Stati Uniti, che hanno la composizione più favorevole alle top leader, non raggiungono il 20%, seguiti da Regno Unito, Canada, Australia e dalla Ue, che con 11,7% è sotto la media dei dieci Paesi considerati. Dalla scarsa presenza femminile si passa a quella ancor più limitata e pressoché mancante dei giovani (0-35 anni) tra i top leader: arrivano a un risicato 0,5%: un giovane ogni 200 top leader mondiali. Brasile, Giappone e Canada sono al di sopra della media dei Paesi considerati. In particolare, si osserva che oltre la metà dei top leader (52,5%) ha oltre 70 anni e che la loro incidenza ovunque cresce con l’età, segue il ciclo di vita. Lo conferma il fatto che oltre 8 su 10 top leader hanno più di 55 anni. «Il panorama è la gerontocrazia, ma occorre dare giusto peso alla parola. Il potere è anche nel ciclo di vita di una persona e/o di una famiglia, uno sforzo innovativo protratto nel tempo e spesso ereditato nel tempo. Per questo il potere e la sua valenza simbolica ricadono in larga parte sulla terza età», osserva lo studio di éliteam.